Rodrigo Amarante lança "Tango"

O cantor, compositor e multi-instrumentista Rodrigo Amarante lançou “Tango”, terceiro single e clipe de seu novo disco “Drama”, que será lançado no dia 16 de julho. A nova canção tem a temática de amor e de esperança. “Quando escrevi essa música, estava projetando a ideia de um amor que dura, que se apoia mutuamente e é confiável, seguro nesse sentido, e não consigo imaginar isso sendo possível sem uma boa dose de senso de humor. Essa parece ser a única maneira de superar os tempos difíceis”, explica. De acordo com o artista, a canção descreve esse amor por meio do que aparece como instruções de dança, súplicas e coordenação de movimentos. “Quando conheci Julie e Angel e os vi dançar, senti como se tivesse encontrado esse amor. Quando liguei a câmera, uma lágrima rolou pelos meus olhos; o filme foi captando o que eu tentei escrever, enfim, um amor que pode ser visto, um amor que as palavras e a melodia só podem sugerir”, diz.

Assista ao clipe de "Tango"