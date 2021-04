Rodrigo Faro comanda terceira temporada de “Canta Comigo”

publicidade

No próximo domingo, dia 25, entra no ar a terceira temporada do “Canta Comigo” sob o comando de Rodrigo Faro. Artistas dos mais diversos estilos - em performances individuais ou em grupo – prometem mostrar todo o seu talento no palco da atração para disputar um prêmio milionário. O programa terá 12 episódios e será exibido aos domingos, às 18h, logo após o “Hora do Faro”, na Record TV.

O objetivo dos participantes é impressionar os 100 jurados que compõem o painel da atração. Se qualquer um deles gostar, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o competidor consegue. Os ritmos apresentados podem ser os mais variados: rock, sertanejo, lírico ou qualquer outro. O ápice da atração é quando todos os jurados formam uma só voz, em um coro emocionante. Este competidor segue direto para a grande final do programa.

Já no primeiro episódio, o programa promete conquistar o telespectador com os participantes interpretando emocionantes clássicos brasileiros e internacionais: “O Bêbado e o Equilibrista”, canção famosa na voz de Elis Regina; “The House Of The Rising Sun”, da banda The Animals; “Dê Um Rolê”, dos Novos Baianos e que foi regravada pela cantora Pitty; e “Bridge Over Troubled Water”, da dupla Simon & Garfunkel, entre outros.

O público também poderá acompanhar o “Canta Comigo” no portal R7 e nas redes sociais. Estimulando a interatividade, as torcidas serão convidadas para acompanhar lives tweeting, vibrar pelos seus participantes favoritos e se engajar com comentários que podem ir direto para a tela da Record TV. A hashtag para participar no Twitter será: #CantaComigo. No Facebook , o público confere os melhores momentos das apresentações. No Instagram , tem acesso aos bastidores e aos desafios propostos em vídeos curtos e divertidos no Reels. No canal do YouTube estarão disponíveis trechos do programa. O hotsite oficial da atração está no portal R7.com e traz os melhores momentos das apresentações, além de uma cobertura completa a cada etapa da competição. No último programa da temporada, a grande final, o público decide quem será o vencedor em votação aberta no R7.

“Canta Comigo” é a versão nacional de “All Together Now”, formato original da Banijay (ex-Endemol Shine Group). Tem direção-geral de Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities da Record TV, e direção de Marcelo Amiky. O programa é gravado nos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, ABC paulista, com produção da Endemol Shine Brasil. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019) em 2018 e 2019. No final de 2020, o formato ganhou a primeira versão infanto-juvenil do mundo, o “Canta Comigo Teen”.