Roger Waters vai participar de live neste 1º de Maio no Brasil

publicidade

Uma live coletiva para celebrar o Primeiro de Maio no Brasil vai contar com a participação do roqueiro inglês Roger Waters. Ele mandou um vídeo para os organizadores do evento cantando "We Shall Overcome", que deverá ser usado durante as transmissões. Uma frente ampla vai reunir, no mesmo evento, lideranças políticas como os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Marina Silva. A live com a cerimônia será transmitida pelas redes sociais a partir das 11h30 desta sexta, 1º, e contará com diversos artistas brasileiros, entre eles Chico César, Zélia Duncan, Otto, Preta Ferreira, Dexter, Delacruz, Odair José, Leci Brandão, Aíla, Preta Rara, Mistura Popular, Taciana Barros e Francis e Olivia Hime. Roger Waters é um ferrenho crítico de governos direitistas pelo mundo e um declarado opositor a Jair Bolsonaro. Em seu mais recente show no Brasil, em 2018, ele se pronunciou com os dizeres "fora Bolsonaro" em seu telão. Mesmo vaiado por uma parte da plateia, fez um discurso falando dos perigos do fascismo no mundo.