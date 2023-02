Rolling Stones grava música com Paul McCartney e Ringo Starr

publicidade

Quase 60 anos desde a primeira reunião, parece que os Rolling Stones e os dois Beatles sobreviventes podem se reunir em um novo álbum de Stones. A Variety ouviu de várias fontes que Paul McCartney gravou peças de baixo para um próximo projeto dos Rolling Stones. Ringo Starr também está programado para tocar no álbum.

De acordo com as fontes dos veículos, McCartney tocou baixo e Starr tocou bateria em faixas do novo disco da banda, em sessões que aconteceram este mês em Los Angeles, sob a supervisão do produtor Andrew Watt, que acabou de vencer Grammys por seu trabalho no último disco de Ozzy Osbourne.

As sessões de gravação ocorreram em Los Angeles nas últimas semanas e, embora não esteja claro quais faixas farão - ou se McCartney e Starr acabariam com a mesma música - a produção do álbum está chegando à fase de mistura.

O último disco de inéditas dos Rolling Stones foi "A Bigger Bang", lançado em 2005. Já tem alguns anos que a banda trabalha em novas canções para este álbum.