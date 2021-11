Romance ambientado na zona sul gaúcha tem lançamento

publicidade

A professora portoalegrense Janice Barth, graduada em Letras pela Ufrgs, com mestrado e doutorado em Linguística Aplicada no Canadá e EUA, respectivamente, lança o romance "Granito". Com 600 páginas, fatos da história do Rio Grande do Sul em meio a paixões, perdas, traições, injustiças e assassinatos, numa sequência de eventos mediados pela conexão sobrenatural com a rocha milenar. A sessão de autógrafos será realizada hoje, a partir das 18h, na Livraria Letras & Cia do Shopping Paseo (Wenceslau Escobar, 1823) e, no dia 23, 19h30min, na Livraria Santos do BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300).

O livro narra a história de quatro gerações de uma família formada a partir de um casal que se conheceu na travessia do Atlântico no final do século XIX. Os imigrantes português Narciso e a espanhola Isabel se estabelecem em Capão do Leão, na zona sul do Estado, então pertencente a Pelotas. A saga familiar é contada tendo a história gaúcha como pano de fundo, particularmente a Revolução Federalista (1893-1895).

Décadas depois da chegada dos ancestrais à zona sul gaúcha, uma bisneta de Narciso e Isabel, Laura MacNeil, personagem central do livro, viaja de Toronto (Canadá), onde vive, para Capão do Leão, determinada a pesquisar documentos da família, para compreender a saga dos antepassados. Na bucólica Capão do Leão, manifestam-se em Laura poderes mediúnicos que lhe permitem rever os fatos do passado numa tela líquida, dentro de uma cavidade esculpida numa rocha de granito por milênios de erosão. Realidade e fantasia se misturam na narrativa, amarração de fatos históricos e criações ficcionais. Os rumos da vida de Laura mudam radicalmente quando ela conhece Gerson Nunes, advogado em Pelotas, com quem vive um amor intenso.