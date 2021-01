"Ross & Rach", o videoclipe que faltava para os fãs de Friends

publicidade

A série de TV Friends ficou marcada pelas idas e vindas de relacionamentos amorosos, como o protagonizado pelos personagens Ross e Rach. A cantora e compositora carioca Laura Rizzotto, radicada em Los Angeles, explora esse tema, presente em muitas dinâmicas amorosas, para contar a sua própria história, e nos dá um gostinho dos anos 90 com a sua nova música de trabalho, “Ross & Rach. Ross e Rachel representam o casal “iô iô” que retoma o namoro diversas vezes e, no fim das contas, acabam juntos. A compositora, porém, diz que a sua aventura amorosa foi mais parecida com a de Mônica e Richard: um romance que não sobreviveu às desgastantes idas e vindas.

“A música é autobiográfica e fala de relacionamentos disfuncionais. No refrão, a letra menciona romances icônicos, que representam padrões fortemente registrados na memória social de várias gerações. A narrativa de Ross e Rachel, assim como a de Mônica e Richard, nos ajudam a processar e entender melhor a complexidade de nossas próprias experiências afetivas, que podem ter um final feliz… ou não”, diz a cantora.

No clipe, a garçonete loira representa uma mulher saturada das oscilações de um romance em fase terminal, pronta para se libertar e seguir em frente. Já a personagem morena retrata a vulnerabilidade de quem ainda sofre com o recente desfecho de uma relação complicada. O luto emocional do fim de sua história de amor é sintetizado na última dança do casal e quando ela fuma o charuto do ex.

Laura e sua irmã, Carolina Rizzotto, que dirigiu e co-produziu o clipe, inseriram pistas no cenário como piadas internas, e criaram um desafio divertido para o público brasileiro: onde está escondida a bandeira do Brasil? “Como diretora, a minha intenção foi contar a história desta canção original utilizando referências da cultura popular. Isso permite que o espectador se conecte com a mensagem da música mais facilmente”, diz Carolina. “As duas protagonistas do clipe enfrentam relacionamentos complicados, que parecem não ter futuro. Sentem a mesma frustração, mas lidam com o sentimento de forma totalmente diversa. Quando temos o coração partido, é normal passar por diferentes fases, e o clipe retrata essa jornada de superação.”

Para finalizar, Laura compartilha: “O engraçado é que gravamos parte do videoclipe em uma cafeteria que frequentamos em Los Angeles, cuja decoração é toda inspirada em Nova Iorque. Carolina e eu sempre brincávamos que o local tinha se tornado o nosso Central Perk particular… e não é que estávamos certas?” Assista ao clipe aqui.

História

Laura Rizzotto é cantora e compositora brasileira-letã, baseada em Los Angeles, na Califórnia. A carioca lançou o seu primeiro álbum autoral, “Made in Rio”, aos 17 anos, com a Universal Music Brasil. Logo depois, ganhou bolsa para estudar na Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos. A artista decidiu seguir a rota independente e em seguida lançou seu segundo álbum “Reason to Stay” e o EP “Ruby”. Concluiu o bacharelado em música em CalArts e seu mestrado em Educação Musical na Columbia University, em Nova Iorque, aos 22 anos.

A cantora já compartilhou o palco com artistas como Demi Lovato, Colbie Caillat e Rosanne Cash. Laura também colaborou com o maestro e vencedor de múltiplos Grammy Awards Eumir Deodato, e trabalhou como vocal coach de Jennifer Lopez em dois projetos, sendo um deles um dueto que J-lo gravou com Roberto Carlos. A artista tem dupla nacionalidade e representou a Letônia, em 2018, no maior festival de música do mundo, a Eurovisão, onde apresentou a canção autoral “Funny Girl”, para uma audiência de cerca de 200 milhões de telespectadores espalhados pelo mundo.

Em 2019, Laura fez história com o lançamento do single autoral "One More Night” em forma de holograma, no aplicativo Metastage, tornando-se a primeira artista a lançar música inédita com performance volumétrica. Em 2020, Laura Rizzotto se tornou membro votante da Recording Academy, conhecida pelos Grammy Awards norte-americanos.

Carolina Rizzotto, formada em produção de rádio e televisão em Nova Iorque, é criadora de conteúdo, diretora e produtora brasileira/letã, baseada em Los Angeles, na Califórnia. A carioca iniciou a carreira aos 16 anos, como fotógrafa freelancer. Aos 18, começou a trabalhar com a TV Bandeirantes, filmando e produzindo matérias jornalísticas, em Nova Iorque.

Carolina cobriu mais de 100 matérias, como a visita dos presidentes Dilma e Temer à ONU, e a viagem do Papa Francisco à Nova iorque. Fez parte da equipe de cobertura da eleição de Trump em 2016, além de outros temas de grande repercussão, como o massacre na boate gay Pulse, na Flórida. Carolina também trabalhou para a Viacom, uma das maiores empresas de mídia do mundo. Atualmente, presta serviços para a Magnopus, companhia de realidade virtual e aumentada fundada por ganhadores de Oscar em efeitos visuais e representa, internacionalmente, a Metastage, estúdio de tecnologia que cria hologramas. Carolina tem o seu próprio canal bilíngue no Youtube, onde inspira jovens a saírem da zona de conforto e correrem atrás de seus sonhos e metas profissionais.

