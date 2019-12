Roteiro na íntegra revela mistério sobre vizinha do Coringa

publicidade

Um dos grandes mistérios do filme "Coringa" foi desvendado nesta semana. O roteiro da obra, escrito por Todd Phillips e Scott Silver, foi disponibilizado na internet e revelou o verdadeiro destino da personagem Sophie Dumond.

De acordo com a revista Rolling Stone, as cenas que deixariam claro se Sophie, interpretada por Zazie Beetz, foi ou não morta por Arthur Fleck, o Coringa, acabaram deletadas ainda na fase de roteiro.

No filme, Arthur deixa o apartamento de Sophie, logo após ficar claro que seu relacionamento com ela era uma alucinação. Não ficou evidente, contudo, o que o Coringa fez com ela e a filha.

O roteiro completo mostra, em uma cena posterior, que Sophie não foi ferida por Arthur. Ele deixa uma nota com dinheiro para a personagem, pedindo que assista ao programa Murray Franklin Tonight, ao qual ele dará a entrevista chocante do fim da obra.

Posteriormente, o roteiro tem uma cena em que Sophie assiste ao momento em que o Coringa atira contra Murray, ao vivo. Ao fim das contas, as cenas foram excluidas para não quebrarem o ritmo e tom do filme.