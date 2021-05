São Paulo Companhia de Dança estreia obra com assinatura de Ana Botafogo

publicidade

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD), corpo artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, se prepara para estrear uma obra com assinatura de Ana Botafogo, consagrada primeira-bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Pela primeira vez em sua carreira, a artista prepara a remontagem de uma obra de balé clássico. Trata-se de uma versão de “Les Sylphides (Chopiniana),” criada originalmente em 1909 por Michel Fokine (1880-1942) para os Ballets Russes de Serguei Diaghilev (1872-1929) a partir de composição de Frédéric Chopin (1810-1849). A estreia está prevista para meados de junho.

“Este é um balé que dancei algumas vezes, inclusive no Royal Ballet de Londres. Recebi este convite da Inês Bogéa, diretora da Companhia, e gostei do desafio. Acho que estou em um momento da carreira em que tenho tempo para estudar e me dedicar ao que gosto de fazer, que é justamente a preparação de bailarinos”, afirma ela, que iniciou os ensaios de forma remota, com os artistas da SPCD ainda em casa, durante a fase emergencial do Plano São Paulo. Com o início da fase de transição, Ana esteve presencialmente na sede da Companhia para acertar detalhes da obra.

São Paulo Companhia de Dança

Criada em janeiro de 2008, a São Paulo Companhia de Dança (SPCD) é gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa, doutora em Artes, bailarina, documentarista e escritora. É uma companhia de repertório, ou seja, realiza montagens de excelência artística, que incluem trabalhos dos séculos XIX, XX e XXI de grandes peças clássicas e modernas a obras contemporâneas, especialmente criadas por coreógrafos nacionais e internacionais. A difusão da dança, produção e circulação de espetáculos é o núcleo principal de seu trabalho, apresentado no Estado de São Paulo, Brasil e no exterior. Tem mais duas vertentes de ação: os Programas Educativos e de Sensibilização de Plateia e Registro e Memória da Dança. Desde sua criação, já foi assistida por mais de de 762 mil pessoas em 17 diferentes países, passando por aproximadamente 145 cidades em cerca de mil apresentações e acumulando mais de 30 prêmios nacionais e internacionais. Hoje é considerada uma das mais importantes companhias de dança da América Latina pela crítica especializada.