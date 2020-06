Sérgio Faraco será o patrono do Prêmio Minuano de Literatura

publicidade

A edição 2020 do Prêmio Minuano de Literatura chega com duas novidades: patrono e a inclusão da categoria Tradução. No total, são 11 categorias, conforme informa a Secretaria de Estado da Cultura (RS). O prêmio é uma parceria do Instituto Estadual do Livro (IEL) com o Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O objetivo é ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha, contribuindo para sua divulgação e para o incentivo à leitura e à produção escrita. As inscrições vão até 30 de junho.

Nesta edição, a premiação terá como patrono o escritor Sérgio Faraco. Nascido em Alegrete, em 1940, Faraco é um dos mais destacados autores gaúchos contemporâneos, com obras de contos, crônicas e não ficção histórica, vencedor de prêmios como o da Academia Brasileira de Letras, da União Brasileira de Escritores, da Associação Gaúcha de Escritores e Açorianos.

Quem pode participar:

Podem participar do prêmio autores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul, assim como editoras sediadas no Estado. As obras inscritas devem ser publicadas no decorrer de 2019 e podem concorrer nas seguintes categorias:

• Infantil

• Juvenil

• Poesia

• Conto

• Crônica

• Ficção: Romance/Novela

• Ilustração

• História em quadrinhos

• Texto dramático

• Tradução

• Especial (memórias, biografias, efemérides, turismo, guias e manuais, entre outros).

A comissão organizadora será composta por titulares do IEL e do Instituto de Letras da UFRGS. As comissões de seleção contarão com três membros cada, escolhidos dentre profissionais que atuam na área da literatura e membros da comunidade cultural literária, os quais escolherão as três obras finalistas em cada categoria.

As comissões finais contarão com três membros cada, dentre professores, alunos de pós-graduação em Letras e bibliotecários, os quais indicarão o livro vencedor nas respectivas categorias. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação e receberão o Troféu Minuano de Literatura, em local e data a serem definidos.

As inscrições podem ser enviadas por correio ou entregues na sede do IEL (rua André Puente, 318, Porto Alegre). Caso sejam entregues diretamente, podem ser deixadas na portaria, em horário comercial (das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h), mesmo durante o período de isolamento social.

Regulamento e anexos estão disponíveis no blog do IEL (ielrs.blogspot.com). Mais informações podem ser obtidas nos e-mails iel@sedac.rs.gov.br ou andrearussomano@gmail.com e também pelo telefone (51) 3314-6450 ou WhatsApp (51) 99196-5230.