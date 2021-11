Sabrina Sato e Duda Nagle celebram 3 anos da filha, Zoe

publicidade

Sabrina Sato e o marido, Duda Nagle, usaram as redes sociais para parabenizar a filha, Zoe, que completa 3 anos nesta segunda-feira (29). A menina é a única filha do casal que está junto desde 2016.

"Zoe significa cheia de vida e é exatamente assim que me sinto desde que você chegou. Me sinto completa, amada. Você me preencheu. E agora já tá fazendo 3 aninhos. Não é mais uma bebê e a minha maior felicidade é poder acompanhar e fazer parte do seu crescimento. Estarei sempre por e para você. Obrigada, Deus, pelo maior presente da minha vida. Obrigada e seja muito feliz minha filha. Mamãe te ama", escreveu a apresentadora da Record TV.

Duda, que está confirmado no elenco de "Reis", nova superprodução bíblica da emissora, também se declarou à pequena. "Viva Zoe! 3 anos de vida! Muito obrigado papai do céu pela missão de colocar essa menina no mundo. Te amo muito filha. Obrigado a todos pelo carinho", disse.