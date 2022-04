Sala Redenção faz aniversário

publicidade

Inaugurada em 22 de abril de 1987, a Sala Redenção, no Campus Central da Ufrgs, comemora 35 anos, nesta sexta-feira, e recebe o público para comemorar com uma maratona que reúne filmes exibidos nos primórdios de sua história. A programação especial de aniversário do cinema universitário começa às 13h e segue até as 22h.

O longa “O Circo” (1928), de Charles Chaplin, primeira obra exibida na Sala, dá início à maratona, às 13h. Às 15h, ganha exibição “Koyaanisqatsi” (1982), de Godfrey Reggio, seguido por outro documentário, “Panorama do Cinema Brasileiro” (1968), de Jurandyr Noronha, às 17h30min.

Uma seleção de curtas dirigidos por George Meliès, como "Viagem à Lua", encerra a programação, a partir das 19h, com trilha improvisada ao vivo pelo trio Desandance, formado por Bel Medula, luczan e Rai, professores do Instituto de Artes. A entrada é gratuita e aberta à comunidade.

A Sala Redenção fica no Campus Central da Ufrgs (na sexta-feira, 22 de abril, estarão abertos somente os portões das ruas Sarmento Leite e Engenheiro Luiz Englert). Será solicitado comprovação de vacinação contra covid-19 e o uso de máscara dentro do espaço.