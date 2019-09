Sambista Elton Medeiros morre aos 89 anos no Rio de Janeiro

publicidade

O samba brasileiro perdeu parte de seu ritmo nessa terça-feira. Sambista, radialista e compositor, Elton Medeiros morreu no Rio de Janeiro devido a complicações por conta de uma pneumonia. O enterro do artista está marcado para esta quarta-feira, às 15h30min, em Catumbi, zona Norte do Rio. Já o velório ocorre a partir das 14h.

De acordo com sobrinho do sambista, Medeiros já havia passado mal e sido internado há um mês em um hospital de Copacabana. Posteriormente regressou para sua casa para ter cuidados de sua família. Na segunda, no entanto, o estado de saúde do músico piorou e ele foi encaminhado para a Casa Saúde de Pinheiro Machado, onde faleceu um dia depois.

DNA do samba

Com o samba em seu DNA, Elton Medeiros consagrou-se como um dos maiores nomes do gênero do Brasil. O artista chegou a integrar o grupo Os Cinco Crioulos e compôs músicas ao lado de nomes como Nelson Cavaquinho, Viola, Cartola, dentre outros.