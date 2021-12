Sandra Bullock é protagonista em "Imperdoável"

publicidade



Sandra Bullock vive uma ex-presidiária que quer retomar a vida no filme "Imperdoável", dirigido por Nora Fingscheidt , com estreia nesta sexta-feira, dia 10, na Netflix.

A atriz interpreta Ruth Slater, mulher condenada por assassinato que sai da prisão após cumprir pena de 20 anos. O que Ruth quer é reencontrar a irmã, Katherine (Aisling Franciosi), uma criança na época do crime, para quem Ruth escreveu cartas sem receber resposta. A menina foi adotada e não há informações sobre seu paradeiro. Ruth enfrentará dificuldades para se adaptar e conseguir um trabalho. Além disso, os filhos do xerife que ela matou querem vingança. O elenco conta também com Viola Davis.

A trama é baseada na minissérie britânica "Unforgiven", criada por Sally Wainwright (Happy Valley) em 2009. Foi adaptada por Peter Craig (do Batman), Hillary Seitz (Controle Absoluto) e Courtenay Miles (Mindhunter).