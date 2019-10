Santa Maria Vídeo e Cinema seleciona 23 filmes para Mostra Nacional

publicidade

O Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) divulgou, nesta quinta-feira, os 23 filmes selecionados para a Mostra Nacional da 13ª edição do evento. O festival ocorre entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro e tem como tema "Cinema para todas", uma reflexão sobre o protagonismo da mulher no audiovisual.

A curadoria selecionou 17 ficções e seis documentários de sete estados (Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina), além de dois representantes do Distrito Federal. Eles concorrem ao Troféu Vento Norte em 14 categorias. Já para a Mostra Bambino de Curtas-Metragens de Santa Maria e Região foram selecionados 11 filmes que disputam o Troféu Vento Norte em 12 categorias.

"Ter um grande número de filmes dirigidos por mulheres é a prova de que ter escolhido este tema para o SMVC é algo necessário. Estamos acostumados a ver mais mulheres na direção de arte ou na produção, e precisamos mudar este olhar para mudar o mercado e o mundo", analisou a jornalista e produtora do festival Alexandra Zanela.

Segundo Luciano Ribas, coordenador executivo do festival, os filmes selecionados mostram a diversidade e o amadurecimento da produção brasileira, sobretudo pelo grande número de curtas-metragens assinados por diretoras. "Esta constatação mostra que acertamos em estruturar a edição deste ano em torno do cada vez mais relevante papel das mulheres em todas as funções ligadas ao audiovisual", avaliou.

Entrega de prêmios

O SMVC também vai entregar o Prêmio Clayton Coelho de Direitos Humanos e o Troféu Cineclube Laterninha Aurélio. O filme mais votado pela internet, dentro da Mostra Bambino de Curtas-Metragens de Santa Maria e Região, receberá o Troféu Vento Norte Diário de Santa Maria. A Rede Sina premiará o melhor curta com temática social com o Troféu Rede Sina.

Confira os filmes selecionados

Mostra Nacional de Curtas-Metragens

• "À Sombra", de Felipe Iesbick

• "De Longe, Ninguém Vê O Presidente", de Rená Tardin

• "Dia de Mudança", de Boca Migotto

• "Êles", Roberto Burd

• "Endotermia", de Emiliano Cunha

• "Eva - Quarta de Cinzas", de Sabina Colares

• "Existência", de Paulo Tavares

• "Feminino Substantivo", de Neli Mombelli

• "Garbo", de Mateus Armas e Marília Mortican

• "Jardim Secreto", de Shay Peled

• "Julieta de Bicicleta", de Juliana Sanson

• "Lauri e a Subversão", de Marco Escrivão e Pedro F. Russo

• "Love do Amor", de Fabrício Koltermann

• "Meio Filme de Família. Meio Filme de Viagem", de Pedro Riera

• "Menino Pássaro", de Diogo Leite

• "O Mistério da Carne", de Rafaela Camelo

• "Parabéns a Você", de Andréia Kaláboa

• "#Procuram-se Mulheres", de Rozzi Brasil

• "Rozzi Brasil", de Alex Vidigal

• "Roupa de Sair", de Amarildo Martins

• "Selma Depois da Chuva", de Loli Menezes

• "Somos de Ontem", de Ane Siderman

• "Veraneio", de Nelson Diniz

Mostra Bambino de Curtas-Metragens de Santa Maria e Região

• "2319", de Maurício Canterle e Luiz Carlos Grassi

• "Disforia", de Gabriel Caon

• "Elena Nunca Esteve Aqui", de Matheus Fighera

• "Existência", de Paulo Tavares

• "Feminino Substantivo", de Neli Mombelli

• "Flipando Ideias", de Produção coletiva de alunos e oficineiros: Luis Augusto Pinheiro, Nathália Neske, Larissa Trindade, Ester S. Da Silva, Ronier Ferreira, Erica Pilar, Alan Orlando, Alexsandro Pedrollo, Francine Nunes, Heitor Leal, Marcos Borba, Neli Mombelli, Paulo Tavares e Tayná Lopes

• "Love do Amor", de Fabrício Koltermann

• "M", de Ana Carolina da Silva, Ana Cláudia Quevedo, Ana Raissa Silveira, Darlene Santos, Erica Pilar, Gabrielly Bock, Laura Rodrigues, Luize Pinheiro - Oficineiros Alan Orlando, Heitor Leal, Tayná Lopes, Francine Nunes, Neli Mombelli, Paulo Tavares

• "Polifeira do Agricultor - A Produção", de Thomás Townsend e Luana Giazzon

• "Post It", de Ana Trevisan

• "T.R.I.M.M", de Lucas Argenta