Sarah Harding, ex-cantora do grupo Girls Aloud, morre de câncer aos 39 anos

A ex-cantora do grupo pop britânico Girls Aloud Sarah Hardin morreu de câncer, aos 39 anos - anunciou sua mãe, Marie, neste domingo (5).

Sarah anunciou em agosto do ano passado que havia sido diagnosticada com um câncer de mama em estágio avançado.

Sua mãe anunciou a notícia do falecimento no Instagram, junto com uma fotografia em preto e branco de sua filha.

"Muitos de vocês sabiam da luta de Sarah contra o câncer e sabem que ela lutou muito, desde seu diagnóstico até seu último dia. Ela se foi, em paz, esta manhã", publicou Marie.

"Sei que ela não gostaria de ser lembrada por sua luta contra essa terrível doença. Ela era uma estrela brilhante, e espero que possa ser lembrada dessa forma", acrescentou.

A banda Girls Aloud surgiu em 2002, no programa "Popstars: The Rivals" da ITV. Além de Sarah, era composta por Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy e Kimberley Walsh. Fez sucesso por uma década até sua separação, em 2013.

Seu primeiro "hit", "Sound Of The Underground", alcançou o número 1 nas listas do Reino Unido no Natal de 2002 e permaneceu no topo por quatro semanas.

Outras três outras canções do grupo - "I'll Stand By You" (2004), "Walk This Way vs Sugababes" (2007) e "The Promise" (2008) - também lideraram as vendas de singles no Reino Unido. Ao todo, a banda vendeu mais de quatro milhões de discos.

