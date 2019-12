publicidade

O sarau "A Única Negra" homenageia a poeta e compositora Delma Gonçalves na próxima segunda-feira, às 20h30min no Capadócia Bar & Pub (rua dos Andradas, 724, Centro Histórico), em Porto Alegre. A entrada custa R$ 20.

A homenageada da noite é uma das personalidades mais atuantes da vida cultural da capital gaúcha. Em novembro deste ano, Delma Gonçalves lançou seu mais recente livro de poesias na Feira do Livro de Porto Alegre, "O Som das Letras".

Gonçalves é formada em Letras e pós-graduada em Produção Textual. Possui músicas gravadas por artistas gaúchas e faz parte, como secretária, da Academia de Artes, Ciências e Letras Castro Alves, alem de ser a primeira secretária da Associação de Sambistas e Compositores Gaúchos.

O encontro desta segunda-feira contará com as vozes das cantoras Claudia Quadros, Denizeli Cardoso, Glau Barros, Marietti Fialho e Maria do Carmo Carneiro; com textos de Silvia Abreu, Silvia Duarte e Lilian Rocha, além das intervenções coreográficas do grupo de danças Brazil Estrangeiro. Participam, ainda, os músicos Alexandre Rodrigues (violão) e Alexsandra (percussão).

O sarau "A Única Negra" mantém a proposta de reunir um conjunto de artistas descendentes da diáspora africana em apresentação literária-musical para discutir, poeticamente, a presença minoritária da mulher negra em espaços de produção intelectual e de consumo.