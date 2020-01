Sarau da Clara Corleone recebe Ana Luiza Azevedo e Otto Guerra

publicidade

Os cineastas gaúchos Ana Luiza Azevedo e Otto Guerra participam, nesta quinta-feira, às 20h30min, do Sarau da Clara Corleone, no Von Teese (rua Bento Figueiredo, 32). Os ingressos custam R$ 10 (dinheiro) ou R$ 15 (cartão).

O evento literário traz a cada edição um tema que pauta os textos lidos por Clara e convidados. A primeira edição deste ano será "Cena de cinema".

O evento da escritora e atriz já recebeu nomes como Martha Medeiros, Claudia Tajes, Jorge Furtado, Luisa Geisler, Manuela D'Ávila, Fernanda Melchionna, Katia Suman, Carol Anchieta, Roger Lerina, Mirna Spritzer, Paulo Germano, entre outros, e ocorre no local desde 2017.

Ana Luiza Azevedo formou-se em Artes Plásticas pela UFRGS e foi uma das pioneiras da Casa de Cinema de Porto Alegre. Atualmente é uma das responsáveis pelo Núcleo de Criação de Textos para TV e Cinema da Casa de Cinema de Porto Alegre.

Otto Guerra é um dos pioneiros da animação autoral no Brasil, onde criou a produtora Otto Desenhos, que se tornou uma das mais importantes do país. Seu último longa, "A Cidade dos Piratas", é baseado na obra da cartunista Laerte e foi eleito o Melhor Longa-Metragem de Animação no 41º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana, em Cuba.