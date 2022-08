Sarau do Solar recebe o Projeto Pulso Livre

publicidade

A Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (R. Duque de Caxias, 968) recebe, nesta quarta-feira, dia 3, às 18h30, o espetáculo musical Projeto Pulso Livre. O projeto é uma junção brasileira e holandesa de quatro músicos que compartilham do mesmo sentimento musical Os ingressos são solidário, mediante doação de um quilo de alimento não-perecível.

No espetáculo, a voz de Nino Zannoni encontra o acordeon de Jonatan Dalmonte e os violões de Neuro Junior (7 cordas) e Yuri Menezes (6 cordas). O Projeto Pulso Livre na sua essência é sentimento e sobriedade musical. Juntos aportam suas novas ideias nos arranjos musicais e vocais com influências particulares de cada um de seus integrantes. O repertório traz canções autorais, instrumentais e cantadas, muitas inéditas e outros clássicos populares.

Serviço

O Sarau do Solar de 3 de agosto recebe o Projeto Pulso Livre

Dia 3 de agosto, às 18h30

Na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS

Ingresso solidário, mediante doação de um quilo de alimento não perecível

Onde assistir

Ao vivo, pela TV Assembleia canal aberto 11.2

Portal da TV AL: https://ww4.al.rs.gov.br/tval

YouTube: https://ww4.al.rs.gov.br/tval/transmissoes

Facebook: www.facebook.com/assembleiars