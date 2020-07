“Scary Stories RS” é a primeira série gaúcha produzida para o Instagram

publicidade

“Scary Stories RS” é uma série antológica de horror, mistério e suspense projetada para a plataforma de rede social Instagram. Criada pelas roteiristas, diretoras e produtoras Pam Hauber (Armazém de Conteúdo) e Paula Martins (Ovo Mágico), em conjunto com a especialista em redes sociais e storytelling Sheron Neves, é contada em forma de stories, com estreias mensais.



Os episódios têm duração e forma de apresentação variadas, ficando armazenados nos “destaques” da página. Além destes, a página também é alimentada por postagens, fotos, cartelas de textos, boomerangs e outros recursos da plataforma para complementar a narrativa apresentada. A cada mês a página se recicla trazendo uma nova história e uma nova estética. Alguns trazem elementos das cenas anteriores, como personagens, lugares ou situações que se repetem criando uma espécie de “easter egg” especial da plataforma para os fãs que seguem a página e assistem a todos os capítulos.



Trazendo terror em pequenas doses, histórias-pílulas de “dar medo” que se constroem através da pesquisa e mapeamento do imaginário, os temas abordados variam entre recortes da história oral, folclore e abordagens contemporâneas. Masculinidade tóxica, empoderamento feminino, questões alimentares, ambientais, sociais, tabus e, mais recentemente, quarentena e isolamento social são os temas abordados. Alguns dos episódios foram gravados anos atrás e estão sendo resgatados especialmente para o projeto. Outros foram produzidos ao longo dos meses de dezembro e fevereiro últimos, antes do isolamento social e outros estão sendo produzidos agora, em regime remoto.