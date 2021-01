Sean Penn se diz 'homem de sorte' após receber vacina contra covid

publicidade

Sean Penn se descreveu como um "homeme de sorte" após ter recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19. Em suas redes sociais, o ator comemorou a conquista e doações para sua ONG, CORE, que está doando testes contra o novo coronavírus nos EUA.

"Eu sou um homem de sorte", escreveu. “Tenho a sorte de trabalhar com os bombeiros e todos na linha de frente. Testamos e vacinamos milhares por dia. Precisamos da ajuda de vocês para que mais pessoas tenham a mesma sorte", completou, pedindo as contribuições.

Penn recebeu a vacina por conta de sua idade, pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo de risco da doença, e por estar trabalhando como voluntário no Departamento de Bombeiros de Los Angeles durante a pandemia.