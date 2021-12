'Sejam corajosos', pede Alicia Keys a jovens das monarquias do Golfo

publicidade

A artista Alicia Keys, ícone americano do soul e do R&B, pediu aos jovens da região das monarquias do Golfo, em contínua mudança social, a "serem corajosos", pouco antes do lançamento de seu novo álbum "KEYS" em Dubai.

A vencedora de 15 prêmios Grammy apresentará seu novo álbum à meia-noite (17h de quinta-feira no horário de Brasília) no emirado de Dubai e fará um show ao vivo na sexta-feira à noite.

O álbum é o primeiro lançado por ela desde o início da pandemia de covid-19, um período difícil para a indústria da música.

"Permaneçam corajosos, permaneçam únicos em seu estilo", lançou a cantora de 40 anos durante uma entrevista à AFP no site Dubai World Expo.

"Não duvide de si mesmo, tudo o que você precisa está dentro de você", acrescentou.

A região do Golfo, rica em energia e onde a maioria dos 57 milhões de habitantes tem menos de 30 anos, vive mudanças sociais e econômicas importantes.

Na Arábia Saudita, algumas reformas permitiram às mulheres dirigirem e assistirem a shows, algo impensável alguns anos atrás. No entanto, ainda existe uma repressão estrita à dissidência.

Nos Emirados Árabes Unidos, as leis também mudam continuamente, por exemplo, em relação às restrições ao álcool ou à proibição de casais não casados morarem juntos.

Além disso, os dois países buscam diversificar sua economia, dependente do petróleo, desenvolvendo os setores de turismo, comércio e entretenimento.

"Há tanta inovação, tanto movimento, criatividade e visão", continuou Keys, que vendeu mais de 65 milhões de discos durante sua carreira.

A artista, que também é atriz e compositora, se prepara para uma turnê internacional no verão de 2022.

