Seleção de filmes para refletir sobre política, poder do voto e sociedade

Na reta final do primeiro turno das eleições, organizamos uma seleção de filmes para refletir sobre política, sociedade, história e o poder do voto. Duas sugestões podem ser conferidas nos cinemas. As outras estão disponíveis em plataformas de streaming.

Em cartaz nos cinemas:

O Debate (Brasil), de Caio Blat

O longa-metragem é protagonizado por Debora Bloch e Paulo Betti e marca a estreia de Caio Blat na direção. Com roteiro de Jorge Furtado e Guel Arraes. Como se estivesse na redação de uma grande emissora de TV, no dia do último debate presidencial antes do segundo turno das eleições de 2022, o espectador acompanha os bastidores da produção do telejornal que vai ao ar. O filme discute sobre amor, liberdade, política, democracia, jornalismo e a vida do país nos últimos anos.

Mudança (Brasil), de Fabiano de Souza

O filme se passa em janeiro de 1985. Enquanto o Congresso elege Tancredo Neves pelo voto indireto, Reinaldo e seu filho Caio voltam da praia para festejar em Porto Alegre. O pai espera uma promoção, enquanto o filho quer apenas que o tempo passe. O país respira mudança – ou apenas sonha com ela.

Em plataformas de streaming:

Curral (Brasil), de Marcelo Brennand

Joel é um advogado que está na disputa para eleição de vereadores na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Ele decide convidar seu antigo amigo Chico Caixa (Thomás Aquino) para participar da campanha, angariando votos de um bairro simples do município através da promessa do fornecimento de água. Apesar de receoso, Chico aceita, mas se vê atravessado por forças conflitantes enquanto questiona a ética desse tipo de campanha.

Marighella (Brasil), de Wagner Moura

Cinebiografia de Carlos Marighella, ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado pela ditadura militar em 1969.

Bacurau (Brasil), de Kléber Mendonça Filho

Produção de ficção científica brasileira, os moradores de um pequeno povoado do sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade.

Getúlio (Brasil), de João Jardim

A intimidade de Getúlio Vargas (Tony Ramos), então presidente do Brasil, em seus 19 últimos dias de vida. Pressionado por uma crise política sem precedentes, em decorrência das acusações de que teria ordenado o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda (Alexandre Borges), ele avalia os riscos existentes até tomar a decisão de se suicidar.

Outras opções para refletir sobre o voto:

Explicando: O Poder do Voto

A série documental da Netflix explica o direito ao voto está na base da democracia dos EUA. Questiona se todos os votos têm o mesmo peso, os problemas do sistema e se é possível corrigir suas falhas.

As Sufragistas (Francês), de Sarah Gavron

Filme mostra o início da luta do movimento feminista e os métodos incomuns de batalha. Mulheres que enfrentaram seus limites pela causa e desafiaram o Estado extremamente opressor. A história é baseada em fatos reais.

Não, Adios Pinochet! (Chile), de Pablo Larraín

História do plebiscito que, em 1988, pôs fim a uma ditadura de 15 anos imposta por Augusto Pinochet. Baseado na peça do escritor chileno Antonio Skármeta. René Saavedra (Gael Garcia Bernal), um exilado que volta ao chile e vai trabalhar como publicitário a serviço da campanha "Não", que tem como objetivo influenciar o eleitorado a votar contra a permanência de Augusto Pinochet no poder durante um referendo.

A Onda (Alemanha), de Dennis Gansel

Em uma escola da Alemanha, alunos tem de escolher entre duas disciplinas eletivas, uma sobre anarquia e a outra sobre autocracia. O professor Rainer Wenger (Jürgen Vogel) é colocado para dar aulas sobre autocracia, mesmo sendo contra sua vontade. Após alguns minutos da primeira aula, ele decide, para exemplificar melhor aos alunos, formar um governo fascista dentro da sala de aula