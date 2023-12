Semana tem shows de Maria Gadú, Titãs e Gilsons em Porto Alegre

publicidade

Entre as atrações musicais que movimentam Porto Alegre nesta semana estão nomes como Titãs, Maria Gadú, Antonio Villeroy, os Gilsons, Duca Leindecker, além da Banda Colete.

Os Titãs voltam a Porto Alegre com a turnê “Encontro: Para Dizer Adeus” para dois shows no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). As apresentações são nesta terça e quarta-feira, dias 12 e 13, às 21h. Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto apresentam sucessos da carreia, como “Homem Primata”, “O Pulso” e “Epitáfio”.

Na sexta, dia 15, às 21h, Maria Gadú desembarca na Capital com a turnê de seu quarto álbum de estúdio, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, no Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). No show, a cantora reverencia a música popular brasileira e apresenta as regravações de nomes da MPB, como Caetano Veloso, Gonzaguinha, Marisa Monte, Rita Lee e Renato Russo, além de cantar seus grandes sucessos como “Shimbalaiê”.

Já os Gilsons encerram a turnê “Pra Gente Acordar”, com show no sábado, dia 16, a partir das 21h, no Araújo Vianna. Considerada uma das principais revelações da música contemporânea brasileira dos últimos anos, Gilsons reúne José, João e Francisco Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil. O duo gaúcho Gupe fará a abertura.

Atrações locais

O Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe o grupo Mafuá Trio Instrumental nesta terça, dia 12, às 20h. Formado por Fernando Graciola (violão de seis e sete cordas), Ronison Borba (acordeom) e Pedro Kaltbach (violino), o grupo irá apresenta “Arrebol”, com composições originais e interpretações de peças de compositores como Guinga e Carlos Aguirre.

A banda Calote celebra seus 15 anos em show com a Banda Municipal de Porto Alegre no Teatro Renascença, na quarta, dia 13, às 20h, com participação de Gelson Oliveira. O grupo faz um apanhado de se três discos do grupo “Roendo Osso” (2013), “À Brasileira” (2016), e “Contando Histórias” (2019). Serão mais de 40 músicos no palco, sob a regência de Renato Dall Ago. Ainda no dia 13, a Orquestra Jovem Theatro São Pedro realiza concerto, às 20h, sob a regência de Keliezy Severo, no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n). O programa inclui clássicos do pop internacional e músicas populares brasileiras, proporcionando uma experiência musical diversificada.

Antonio Villeroy retorna a Porto Alegre com o espetáculo “Banquete”, com apresentação também no Theatro São Pedro, na quinta, dia 14, às 20h. O artista estará acompanhado por uma banda e contará com as participações de Gelson Oliveira, Paola Kirst, Paula Finn, Colombo Cruz e Marisa Rotenberg. Villeroy toca seus hits e as canções do disco “Banquete”.

Na sexta, dia 15, o palco do TSP recebe Duca Leindecker em show de lançamento de seu quinto álbum “Pedidos”, com seus hits como “Dia Especial”, “Pinhal” e “O Amanhã Colorido”, além de releitura para “Armadilha”, de Nelson Coelho de Castro, “Desafinado”, de Tom Jobim e “Fly Me To The Moon”, de Bart Howard.