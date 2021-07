Semelhança entre Gaga e Reggiani chama atenção em "House of Gucci"

publicidade

Após a divulgação do trailer do filme House of Gucci, na última quinta-feira (29), as semelhanãs entre Lady Gaga e Patrizia Reggiani chamaram a atenção dos fãs. A cantora é a intérprete da protagonista no longa que conta a história do assassinato do ex-marido dela, Maurizio Gucci.

Na web, já surgiram vários vídeos comparando trechos de Gaga no filme com entrevistas de Reggiani. O que mais surpreendeu os internautas foi a maneira de falar e agir das duas.

Além de Lady Gaga como protagonista, o filme traz Adam Driver e outros grandes nomes, como Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto.

