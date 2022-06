Sesc promove dois espetáculos gratuitos na Redenção pelo Palco Giratório

publicidade

Dois espetáculos do 16º Festival Palco Giratório Sesc serão apresentados gratuitamente neste sábado no Parque Farroupilha, em Porto Alegre: “Deus e o Diabo na Terra da Miséria”, do grupo Oigalê (Porto Alegre/RS), e “Faísca D’Água: O Encontro da Natureza com a Humanidade”, do Ueba Produtos Notáveis (Caxias do Sul/RS). As produções foram transferidos em razão da chuva, em maio último dentro do festival e encantarão o público respectivamente às 11h e 14h, na Cancha de Bocha e Expedicionário da Redenção. Produções locais com anos de história, as obras são abertas a pessoas de todas as idades.

Lançado em 1999, “Deus e o Diabo na Terra da Miséria” é baseado no Capítulo XXI do livro “Dom Segundo Sombra”, de Ricardo Güiraldes. A farsa gaudéria aborda o universo de Miséria, um gaúcho dono de uma ferraria que certo dia recebe a visita de Nosso Senhor e São Pedro. É agraciado com três pedidos, com os quais engana os diabos. Mas Miséria, por ter enganado Deus e o Diabo, não entrou no céu e nem no inferno, por isso se diz que desde então a miséria ficou vagando pelo mundo.

Já “Faísca D’Água: O Encontro da Natureza com a Humanidade” aborda a importância da preservação dos saberes e fazeres do povo brasileiro, iniciando pelas tradições dos povos originários, a chegada dos europeus e dos africanos, até os atuais imigrantes. Tem como mote o embate entre natureza e humanidade, uma vez que, no enredo, a natureza resolve tirar a água da humanidade. O ponto de partida é o encontro de dois seres cheios de sabedoria: um representa a magnitude dos seres humanos e seus modos de cultivo, e o outro está ligado a terra, seus elementos, geografia, fauna e flora. O encontro desses personagens faz o público refletir sobre mitos, lendas, cultivos, partindo de suas origens e de como eles constroem a identidade de um povo a partir da diversidade.