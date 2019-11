Sessão de "Frozen 2" termina com briga entre adolescentes armados com facão

publicidade

Uma sessão do filme "Frozen 2" foi interrompida, nesse final de semana, na cidade de Birmingham, na Inglaterra, por causa de uma briga que envolveu cerca de 100 adolescentes. Conforme o site Independent, cinco jovens foram presos, entre eles, uma menina de 13 anos.

De acordo com a publicação, a polícia informou que dois facões foram apreendidos durante a confusão e sete policiais tiveram ferimentos leves enquanto lidavam com a multidão no cinema.

Os investigadores estão trabalhando para entender a razão que levou a briga entre os jovens. Eles não descartam a possibilidade de que o incidente ocorreu por uma rivalidade entre os grupos de adolescentes presentes na sessão.

"Frozen 2" já estreou nos cinemas americanos e na Europa. No Brasil, a animação estreia no dia 2 de janeiro.

