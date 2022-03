Sessão Vagalume apresenta filme de Chaplin

publicidade

A edição da Sessão Vagalume que ocorre neste sábado e domingo (dias 12 e 13 de março) exibie o longa-metragem dirigido por Charles Chaplin, "O Garoto", às 15h, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. Lançado em 1921, o filme alçou o artista britânico ao patamar de gênio da sétima arte. Marcado pelo humor, irreverência e sensibilidade, o título, até hoje, emociona crianças e adultos.

- "O Garoto" é uma das maiores realizações de Charles Chaplin e passados 101 anos de sua estreia é um filme que segue encantado novas gerações de espectadores. Isso é algo muito raro e difícil de ser alcançado, especialmente se formos pensar que se trata de um filme mudo, em preto e branco, muito distante do universo altamente tecnológico do cinema contemporâneo, caracterizado por efeitos especiais cada vez mais sofisticados e ação frenética. O fato é que o humanismo de Chaplin, a concisão de seu cinema ("O Garoto" tem pouco mais de uma hora de duração), a sua habilidade em retratar relações humanas que são universais, a partir apenas do movimento e dos olhares de seus atores, são coisas que fazem com que o filme mantenha intacto o seu frescor e a sua capacidade de comunicação com diferentes públicos - explica o Marcus Mello, curador do Programa de Alfabetização Audiovisual da Cinemateca Capitólio.

Na trama, Charlie - também conhecido como Carlitos, no Brasil - interpreta um andarilho que encontra um bebê abandonado. Decide criá-lo e, com o passar do tempo, ele e o menino se envolvem nas mais diversas situações para sobreviver nas ruas de uma grande cidade. Essa obra universal teve como inspiração a própria infância de Chaplin, em Londres. Rejeitado pelo pai alcoólatra e após a mãe ser internada em um manicômio, teve que fugir da polícia para não ser levado a um orfanato.

É necessário apresentar comprovante de vacinação e usar máscara na sala.

LOCAL: Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), Centro Histórico, Porto Alegre.

QUANTO: R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia-entrada) - pagamento em dinheiro ou pix.