Seu Jorge aposta em show intimista em Porto Alegre

publicidade

Depois de se afastar dos palcos para se dedicar ao cinema, o cantor Seu Jorge retorna a Porto Alegre com a turnê “Voz e Violão”, nesta quarta-feira, às 21h, em única apresentação, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 695). Um dos artistas mais aclamados da música popular brasileira, Seu Jorge se junta a Pretinho da Serrinha, um dos grandes sambistas cariocas da atualidade, para esta apresentação acústica.

• Porto Alegre recebe shows de Marília Mendonça, Gabriel Farias e Jerry Smith

O show “Voz e Violão” é inédito e teve sua estreia neste mês de julho, alguns dias antes desta apresentação em solo gaúcho. No palco, apenas Seu Jorge e Pretinho da Serrinha farão a alegria do público apresentando, de forma nova, os maiores sucessos da carreira do artista, que passam pela época na banda Farofa Carioca e discos que ficaram marcados na música brasileira, como “Músicas para Churrasco Vol. I e II”, “Ana & Jorge” e “América Brasil”.

Parceiro de Seu Jorge nas canções de sucesso “Burguesinha”, “Mina do Condomínio” e “A Doida”, Pretinho da Serrinha já tocou com nomes como Kanye West, Beth Carvalho, Marisa Monte e Zeca Pagodinho. É percussionista, cavaquinhista e produtor/diretor musical.

Origem

Jorge Mário da Silva nasceu em 8 de junho de 1970, no bairro de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Sobrinho de Jovelina Pérola Negra e primo do sambista Dudu Nobre. Após morar nas ruas, onde ficou por três anos, após o assassinato do irmão Vittorio, a sua vida começou a mudar quando conheceu Paulo Moura que estava tocando violão em um bar. Foi ele que o levou para fazer um teste para uma peça de teatro. Foi aprovado e participou de mais de 20 espetáculos com o Teatro da Universidade do Rio de Janeiro, como ator e cantor.

• História do músico Duke Ellington é tema de encontro no Instituto Ling

Em 1997, ele passou a integrar a banda “Farofa Carioca”. Em 1998, lançou o CD “Moro no Brasil”, o único com o grupo, apresentando ritmos como o samba, reggae, jongo, funk e rap. Seu Jorge recebeu o apelido do amigo Marcelo Yuka. Iniciou a carreira solo em 2001, com o CD “Samba Esporte Fino”. Em 2003 lançou o álbum “Cru”, em seguida lançou outros trabalhos importantes como o “DVD MTV Apresenta Seu Jorge” (2004), “América Brasil” (2006), “América Brasil, o DVD” (2009) e “Músicas para Churrasco v.1” (2011), com o qual ganhou o Grammy Latino.

Em 2012, Seu Jorge participou da Cerimônia de Encerramento da Olimpíada, em Londres, quando cantou músicas como “Nem Vem que Não Tem”, de Wilson Simonal, e “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil. No mesmo ano, mudou-se para os Estados Unidos onde fez inúmeros filmes. Os ingressos para o show podem ser adquiridos no site da plataforma Uhuu!, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country e no local da apresentação, a partir das 16h.