“Shake_Spear’s” e “Xirê das Águas” encerram temporada neste domingo

publicidade

O Grupo Jogo de Experimentação Cênica faz última sessão de “Shake_Spear’s_Retratos de Arte Digital #AInvençaoDohumano”, criado a partir de oficina de criação e montagem ministrada por seu diretor, Alexandre Dill. Alicerçado nas obras do dramaturgo inglês, visa pensar vivências cotidianas atravessadas pela atualidade de suas personagens, expressando em uma linguagem trágica, mazelas, literais ou metafóricas, sobre o Eu coletivo. Em cartaz desde a última terça, dia 21 de julho, será transmitido às 21h, em seu Instagram (@grupojogo).

Também se despedindo neste fim de semana, “Xirê das Águas – Orayeyê ÔH”, da Cia. Gente Falante, usa bonecos, teatro de sombras, adereços cênicos ou objetos para contar lenda indígena que se passa na região de Abaeté (BA). Nas margens de uma lagoa de águas negras, como o céu noturno e cercada por dunas de areias brancas, onde uma aldeia se estabeleceu, apenas as índias podiam pescar e se banhar, pois os homens da tribo eram proibidos de se aproximarem das margens, sob a pena de sumirem magicamente. Com 12min de duração, o espetáculo sensível e criativo será transmitido das 18h às 22h, pelo Youtube (ingressos via sympla.com.br/casadaesquina, onde o espectador recebe um link de acesso).