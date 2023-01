Shakira, Miley Cyrus e SZA dominam as paradas com músicas que alfinetam ex-parceiros

publicidade

O que as cantoras Shakira, Miley Cyrus e SZA têm em comum? O principal é que as três emplacaram músicas nas paradas mundiais ao longo das últimas semanas.

No entanto, a temática dessas canções de sucesso parece conectar ainda mais as artistas.

Todas chegaram ao primeiro lugar da lista de músicas mais reproduzidas globalmente na plataforma de streaming Spotify falando... Dos ex-parceiros.

Alfinetadas, lavação de roupa suja, indiretas, supostas traições e muitas teorias criadas por fãs envolvem os hits "BZRP Music Sessions #53", "Flowers" e "Kill Bill". Confira mais detalhes abaixo.

Chifres lucrativos

Nas redes sociais, fãs das três cantoras defendem que elas usem experiências ruins na vida amorosa como inspiração para criar as músicas e, consequentemente, ganhar dinheiro em cima disso. Apesar de não confirmarem oficialmente a informação, as artistas estão envolvidas em rumores de que teriam sido traídas em relacionamentos antigos.

No momento, Miley está em primeiro lugar no Spotify Global com "Flowers", Shakira em segundo lugar com "BZRP Music Sessions #53", parceria com o produtor Bizarrap, e SZA fecha o Top 3 com "Kill Bill". Mas vale reforçar novamente que as três já ocuparam a primeira posição nestas últimas semanas.

As flores de Miley

No caso de Miley Cyrus, a música "Flowers" seria para o ex-marido dela, o ator Liam Hemsworth. Na internet, fãs repercutiram que a música parece praticamente uma resposta a "When I Was Your Man", hit de Bruno Mars. No entanto, o cantor não tem nada a ver com a treta.

É que, segundo seguidores de Miley, Liam teria dedicado essa música para ela na festa de noivado deles. Enquanto Bruno canta: "Eu deveria ter te comprado flores", Miley diz na própria canção: "Eu posso comprar flores para mim mesma".

Além disso, rumores afirmam que a mansão na qual Miley aparece no clipe de "Flowers" teria sido usada por Liam para levar amantes enquanto eles estavam casados. Teve ainda quem apontou que o paletó que a cantora veste no vídeo seria uma referência ao look de Liam no casamento deles. Seja lá qual for a verdadeira história por trás da canção, esta já é a maior estreia da carreira de Miley nas plataformas digitais.

Os recordes de Shakira

A música de Shakira se tornou a maior estreia em língua espanhola da história do Spotify e também do YouTube. A parceria com Bizarrap faz referências ao ex-marido da cantora, o jogador de futebol Gerard Piqué. Shakira canta que Piqué "trocou uma Ferrari por um Twingo" e "trocou um Rolex por um Casio". Aos 45 anos, ela também diz que vale "por duas de 22", como uma indireta para a nova namorada do atleta, que atualmente tem 23 anos.

Aliás, a estudante Clara Chía também é citada na canção com um trocadilho. "Tem nome de pessoa boa. Clara-mente não é como sonha. Tem nome de pessoa boa. Clara-mente é igualzinha a você", diz a colombiana sobre a atual do ex. Rumores apontam que Piqué teria traído Shakira com Clara.

Em outro verso, Shakira chega a citar o sobrenome do ex em mais um jogo de palavras: "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Piqué", que traduzindo literalmente quer dizer: "Entendi que não é culpa minha que te critiquem, eu só faço música, perdão que isso respingue em você".

SZA, a Beatrix Kiddo da música

Sucesso com o álbum "SOS", a cantora SZA emplacou nas paradas o hit "Kill Bill", clara referência ao filme do cineasta Quentin Tarantino, no qual a personagem Beatrix Kiddo, interpretada por Uma Thurman, é traída pelo homem que amava e jura vingança contra ele e todos que o ajudaram a tentar derrubá-la.

"Eu talvez mate meu ex, mas não é a melhor ideia", canta SZA no refrão da música. Diferente de Shakira e Miley, a cantora não dá muitas pistas a respeito de quem é o tal ex. Com a vida pessoal reservada, ela deixou os fãs curiosos, caçando informações sobre a identidade do homem que a fez ficar tão furiosa.

Independente dos rumores, Shakira, Miley e SZA conquistaram o público com a sonoridade dos respectivos novos trabalhos, que ganharam ainda mais impulso por conta de todas as fofocas.

Internautas passaram a defender as cantoras e o direito delas de explorar os próprios relacionamentos antigos nas músicas.

O apoio dos fãs foi essencial para que as três vissem as respectivas canções virando grandes hits.

Não é só Shakira: relembre artistas que escreveram músicas sobre término.

All Too Well - Taylor Swift

A cantora é conhecida por composições que envolvem os ex-namorados, tais como Harry Styles, Joe Jonas ou Taylor Lautner. Porém, a favorita dos fãs e a mais aclamada é o hit All Too Well, que a americana escreveu sobre o relacionamento com o ator Jake Gylenhaal. A música foi originalmente lançada em 2012, mas foi na regravação do álbum Red em 2021 que a canção chegou ao topo das paradas do mundo todo, com dez minutos de duração e um clipe em curta-metragem. A música perpassa as várias fases da superação de um namoro que deu errado, com as memórias boas e ruins.

Penhasco - Luísa Sonza

Uma das favoritas dos fãs do álbum Doce 22, a música fala do fim do relacionamento de quatro anos da cantora com o comediante Whindersson Nunes. Na canção, a artista afirma que já se expressou e mostrou os sentimentos ao ex e que sabe que ele está sofrendo também.

Drivers License - Olivia Rodrigo

A música de estreia da artista abordou o término do relacionamento dela com o ator Joshua Basset. A letra fala como Olivia ainda está sofrendo com a separação e que não compreende como o rapaz seguiu em frente tão rápido.

Cry Me A River - Justin Timberlake

Já considerado um clássico da música pop, o hit aborda o rompimento conturbado do cantor com Britney Spears. Timberlake canta sobre os erros da ex, que já sabia e não pretende perdoar, e pede para ela 'chorar rios' por isso.

Everytime - Britney Spears

Um ano após Cry Me A River, a princesa do pop lançou o próprio single, dando o ponto de vista dela sobre o término. A cantora afirma, na letra, sentir saudades do ex e que, de fato, chorou muito. Na ponte da balada, Britney canta: 'Esta canção é o meu pedido de desculpas' .

Thank U Next - Ariana Grande

No hit de 2018, a cantora cita nominalmente vários dos ex-namorados, como Mac Miller e Pete Davidson. A canção aborda um lado mais positivo dos relacionamentos passados, e lembra coisas boas que ela adquiriu ao longo da relação. A mensagem principal, porém, é agradecer e partir para o próximo.

Meu Erro - Paralamas do Sucesso

Um dos maiores sucessos da banda de rock brasileira foi composta por Herbert Viana bem após o fim do casamento com a cantora Paula Toller. A letra fala de um relacionamento que claramente não funciona e o vocalista diz para si mesmo para não voltar com aquela mulher.