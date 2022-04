Show com gigantes do rock gaúcho nesta sexta em Gravataí

publicidade

O rock gaúcho teve o seu momento mais irreverente, pungente e consagrador nos anos 1980 com bandas como Taranatiriça, Garotos da Rua, DeFalla, Os Eles, TNT, Os Cascavelletes, Engenheiros do Hawaii, Os Replicantes, Urubu Rei, Expresso do Oriente, Bandaliera e Atahualpa y us Panquis, só para citar alguns nomes. Pois uma turma meio sessentona do rock resolveu se juntar para tocar os clássicos do rock gaúcho. Castor Daudt (De Falla, Atahualpa y Us Panquis), King Jim (Garotos da Rua) e Justin Vasconcelos (Garotos da Rua) são amigos na vida e se apresentaram domingo passado em Porto Alegre, no Bárbaros Cervejas Especiais e nesta sexta, 23h, tocam na Confraria das Máquinas (Barão de Santo Ângelo, 25), em Gravataí. No repertório, músicas de Garotos da Rua, DeFalla, Taranatiriça e outros grandes da história.

Conforme o guitarrista e vocalista Castor Daudt, o projeto “Castor, King Jim & Justin” consiste num espetáculo musical que abrange toda a carreira e as influências dos três artistas gaúchos, com suas músicas autorais famosas e outros clássicos, de Garotos da Rua a DeFalla, de The Beatles a Rolling Stones, passando por clássicos do rock e etc. Além de amigos, eles são parceiros musicais desde o início de suas carreiras, ainda no final dos anos 1970. Com os Garotos da Rua e DeFalla eles foram contratados pela RCA/BMG-Ariola nos anos 1980, integrando a mais famosa seleção de bandas gaúchas que conquistou o resto do país.

Castor Daudt é guitarrista, baterista, cantor e compositor. King Jim é cantor, saxofonista e compositor, conhecido por integrar os Garotos da Rua e Los 3 Plantados, além de participação em diversos projetos com músicos de todo o país. Justin Vasconcelos é guitarrista, cantor e compositor, conhecido por integrar os Garotos e também a Stoned Immaculate, da época em que morou nos EUA. As 2 bandas (Garotos da Rua e DeFalla) se mantém até hoje na ativa, com variações nas formações, mas quase sempre mantendo estes integrantes originais. O formato do show é semi-acústico: guitarras, violas, saxofone e vocais, mas também conta com uma banda de apoio. forme o evento.

A banda completa conta ainda com Piquet Coelho (roadie e multi-instrumentista), Paulo Mello, Marcelo Perna e Marcelo Truda, todos da formação do Taranatiriça. Mais detalhes pelo Instagram @confrariadasmaquinasoldbeer ou pelo telefone (51) 98324-0073.