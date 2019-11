Show de despedida do Kiss em Porto Alegre será na Arena do Grêmio

publicidade

O show do Kiss já tem local definido para acontecer em Porto Alegre: Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, Humaitá), às 21h. O grupo apresenta a sua segunda turnê de despedida "End Of The Road" no dia 12 de maio na capital gaúcha. A confirmação foi feita nesta quinta-feira através do site oficial.

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira, 21 de novembro, pelo site Uhuu para as cidades de Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Já a venda nas bilheterias oficiais e sem taxa de conveniência começa na sexta, 22, a partir das 10h, em todas as cidades. A pré-venda de ingressos para o fã-clube começa no dia 20 de novembro, às 20h.

Os locais de venda em Porto Alegre são na Hits Store (Shopping Praia de Belas, 2º andar) e na bilheteria do Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80).

Além de Porto Alegre, Kiss ainda passará por São Paulo, Ribeirão Preto e Uberlândia.

Confira os valores dos ingressos do primeiro lote

Pista Premium: R$720 (inteiro), R$432 (solidário mediante doação de 1 kg de alimento no dia do show) e R$ 360 (meia-entrada)

Cadeira Gramado: R$ 620 (inteiro), R$ 372 (solidário) e R$ 310 (meia-entrada)

Cadeira Gold: R$ 480 (inteiro), R$ 288 (solidário) e R$ 240 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 440 (inteiro), R$ 264 (solidário) e R$ 220 (meia-entrada)