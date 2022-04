Show de Kleiton & Kledir + Nenhum de Nós é adiado

publicidade

O show de Kleiton & Kledir + Nenhum de Nós, que ocorreria neste sábado, 30 de abril, no Teatro Feevale, foi adiado. O vocalista da banda Nenhum de Nós, Thedy Corrêa, teve Covid-19 e desde o último domingo está afônico, estando impossibilitado de se apresentar. O espetáculo foi transferido para o dia 12 de junho, às 20h, e os ingressos são válidos para a nova data.

As vendas continuarão operando normalmente através da plataforma uhuu.com ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country de segunda a sábado, das 13 às 21h, domingos e feriados das 14 às 20h.

Para dúvidas sobre os ingressos, entre em contato pelo e-mail: falecom@uhuu.com.