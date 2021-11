Show de Maiara & Maraisa e Zé Neto & Cristiano em Xangri-lá

publicidade

As duplas sertanejas Maiara e Maraísa e Zé Neto e Cristiano estarão juntas no Maori beach Club, em Xangrilá, para única apresentação dia 27 de dezembro, às 22h. Os ingressos já estão à venda pelo site uhuu.com.

As gêmeas contabilizam mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 6 milhões de inscritos no canal do Youtube e quase 4 bilhões de visualizações na mesma plataforma.

Zé Neto & Cristiano, duas vozes que já são referências da nova geração sertaneja, lançaram, em novembro de 2020, o EP “Voz e Violão”, composto por cinco faixas no formato acústico, com hits “Esses Vícios”, “Marchas de Núpcias”, “Vida Noturna”, “Imagina Pra Ela” e “Atentado Pessoal”. A dupla foi indicada ao Grammy Latino 2020.

Serviço: Dia 27 de dezembro, 22h, no Maori Beach Club (Figueirinha Rodovia RS-389, KM 29, Xangri-lá). Site: uhuu.com