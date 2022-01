Show do Dire Straits Legacy em Porto Alegre

publicidade

O Dire Straits Legacy, formado por diversos ex-integrantes da icônica banda britânica, volta ao Brasil para uma turnê em várias cidades brasileiras. Em Porto Alegre, o show será no Auditório Araújo Vianna, nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro.

O repertório traz sucessos do tamanho de “Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing” e “Walk of Life”. Na formação estão Jack Sonni (guitarra), Mel Collins (sax), Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Trevor Horn (baixista), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados) e Andy Treacey (bateria).

Todas as entradas adquiridas antecipadamente, para apresentação antes da pandemia, continuarão valendo para o show, sem a necessidade de qualquer troca. Mais informações sobre pelo e-mail opiniao@opiniao.com.br.