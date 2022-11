Show do Matanza Ritual no Opinião

publicidade

Formada por um time de estrelas do rock nacional do porte de Jimmy London (vocal), Antônio Araújo (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Amílcar Christofáro (bateria), o Matanza Ritual começará a segunda parte de uma turnê, sucedendo o giro inicial que aconteceu nos meses de março, abril e maio de 2022, ambos produzidos pela Top Link Music do empresário do showbusiness Paulo Baron.

Em Porto Alegre, o show será novamente no Opinião, no dia 25 de novembro, sexta-feira, a partir das 22h. Os ingressos estão à venda na Sympla.



Jimmy enfatiza diz que: “Nossa idéia não é formar uma banda, nem mesmo um projeto. Queremos criar uma celebração, reviver aquele ‘ritual insano’ que acontecia nos shows do Matanza e, para isso, convocamos os melhores dentre os melhores músicos do país para serem os monges da loucura toda”.