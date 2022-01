Show sertanejo “Cabaré” estará na praia de Xangri-lá neste sábado

publicidade

Três grandes nomes da música sertaneja se uniram para levar a turnê de “Cabaré” às principais cidades brasileiras em 2022. Leonardo e Bruno e Marrone desembarcam no litoral gaúcho neste sábado, no show que contará com a dupla Henrique e Juliano e Luccas Fernanes, na noite deste sábado, no Maori Beach Club (Figueirinha Rodovia RS-389, KM 29), em Xangri-lá.

A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. O sucesso ultrapassou as expectativas e o que era para ser um projeto isolado de satisfação pessoal e brindando uma grande amizade se tornou um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira. A turnê̂ rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público, cujos vídeos no Youtube ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no Ibope nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas. “Quando poderíamos imaginar dividir uma turnê com Leonardo? Isso para nós é muito especial, porque fomos apresentados por ele e já se passaram 36 anos. Estamos ansiosos para começar este projeto que já nasceu grande e, com certeza, continuará assim”, declaram Bruno & Marrone.



Em três anos, foram gravados dois CDs/DVDs “Cabaré́” e “Cabaré́ Night Club”, que vendeu o impressionante número de mais de 1 milhão de cópias. Trata-se de um projeto que marcou a história na música sertaneja. Agora, com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto astral, os sertanejos apresentarão um show em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo. O repertório será composto pelo melhor da carreira deles, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria. Leonardo, Bruno & Marrone trazem uma nova grande bagagem com hits, que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja e revisitar sucessos das últimas quatro décadas. “Viva a vida”, “Telefone mudo”, “Boate azul”, “Garçom”, “Dama de vermelho”, “Amor de primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu não sou cachorro não”, entre outras, são algumas das músicas que prometem animar a festa.



Os ingressos estão disponíveis no site uhuu.com. Para acesso ao evento será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19, com no mínimo a primeira dose. O show estará no próximo dia 15, em Florianópolis, dia 20 em São Paulo, 11 de fevereiro no Rio de Janeiro, 28 de maio em Curitiba e de 27 a 30 de novembro deste ano, no “Navio Cabaré”, em alto mar, a bordo do MSC Fantasia, que reunirá 72h de modão raiz, junto a Raça Negra e Maiara e Maraísa.