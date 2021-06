Shows de Lady Gaga são adiados para 2022 por conta da pandemia

publicidade

Os shows de Lady Gaga da turnê The Chromatica Ball foram oficialmente adiados para 2022, por conta da pandemia de covid-19 no mundo.

Um comunicado da empresa Ticketmaster, que vendia os ingressos para as performances, foi enviado para quem já havia comprado as entradas.

Ao final do comunicado, uma mensagem da própria Lady Gaga foi acrescentada: "Enquanto algumas partes do mundo estão reabrindo rapidamente, outros lugares ainda não estão prontos. Então, até que nós possamos confirmar todas as datas globais, temos que adiar os shows da turnê The Chromatica Ball para o verão de 2022", disse a cantora se referindo ao período que vai de junho a setembro no hemisfério norte.

Originalmente programados para 2020, os shows já tinham ganhado novas datas em 2021.

Nas redes sociais, fãs esperam que, com o adiamento, novos locais possam ser incluídos na turnê, que passaria apenas por França, Reino Unido, Canadá e EUA.

Os ingressos já comprados serão válidos para as novas datas.