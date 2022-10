Shows de Rauw Alejandro, Chiquis e Jesse & Joy no Grammy Latino

publicidade

A Academia Latina da GravaçãoTM anuncia a primeira lista de artistas para a 23ª Entrega Anual do Latin GRAMMY®, que inclui os atuais indicados e os ganhadores anteriores do Latin GRAMMY Rauw Alejandro, Chiquis, Jesse & Joy, Marco Antonio Solís e Sebastián Yatra.

Rauw Alejandro, que foi indicado para Melhor Artista Revelação em 2020, conta com um total de oito indicações para a 23ª Entrega Anual do Latin GRAMMY, incluindo Gravação do Ano e Canção do Ano. O nove vezes indicado ao Latin Grammy e indicado ao Grammy, Sebastián Yatra, tem quatro indicações e concorre a Álbum do Ano e a Canção do Ano. Os seis vezes ganhadores do Latin Grammy e do Grammy, Jesse & Joy, estão indicados na categoria Melhor Álbum Vocal Pop; e o ganhador anterior do Latin GRAMMY, Chiquis, está indicado para Melhor Álbum Ranchero/Mariachi.

Cinco vezes ganhador do Latin Grammy® e seis vezes indicado ao Grammy®, o compositor, arranjador, produtor, músico e diretor artístico, e este ano Personalidade do Ano de A Academia Latina da Gravação, Marco Antonio Solís, subirá ao palco para oferecer uma performance inesquecível.

A 23ª Entrega Anual do Latin GRAMMY promete honrar o legado, celebrar o presente e abraçar o futuro da música latina, com consciência plena, contribuindo para as próximas gerações de criadores de música.

Veja Também

O programa será transmitido pela Univision na quinta-feira, 17 de novembro de 2022, às 20h (hora da costa leste dos EUA). Outros parceiros internacionais que também transmitirão o evento serão anunciados em data posterior.

A Premiere do Latin Grammy®, onde ocorre a premiação na maioria das categorias, precederá o programa transmitido pela TV. Detalhes adicionais sobre esta tarde, que acontece há muitos anos e é sempre cheia de apresentações espetaculares, discursos de aceitação emocionantes e momentos inesquecíveis do Latin GRAMMY serão anunciados em data posterior.