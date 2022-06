Shows do álbum "Norte" e de pop-rock ao ar livre

publicidade

O projeto Ocidente Acústico tem como atração nesta quinta-feira, dia 9, J, N & A - Juliano, Nenung & Albo lançando o álbum “Norte”, a partir das 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). O show terá a participação do baterista Daniel Fontoura.

Albo e Juliano já conversavam sobre criar algo novo e, em 2021, a pandemia os movia em direções antes impensadas. Nenung surgiu como um nome para palavras e melodias, na parceria que seria para uma canção e acabou resultando em oito letras, que falam sobre ampliar perspectivas de vida criativa em tempos de estreitamento mental e afetivo.

A nova banda fala de confiança, amizade e saudade, e toca questões cruciais, como racismo e manipulação virtual, sem perder a alegria e elegância. “Norte”, que dá nome ao álbum, é uma palavra-direção que aponta e sugere um caminho, que prefere a honestidade à facilidade e ao conteúdo descartável.

Antecipando as celebrações do Dia dos Namorados, nesta quinta e sexta-feira, o DJ Gui Riet coloca o som, abrindo e fechando os shows, das 17h às 22h, no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300). Estão previstas apresentações, das 19h30min às 21h30min, da Banda Ilegítimos (quinta), que se inspira no rock clássico dos anos 60 e 70, jazz, blues, reggae e grunge, em canções dos Rolling Stones, The Doors, Santana, The Police, David Bowie, Tom Petty, Tim Maia, Barão Vermelho, Cascavelletes e Júpiter Maçã. E de Gaby Ferreira e Banda Polainas (sexta-feira),com hits dos anos 80 e 90, do pop rock nacional e internacional.