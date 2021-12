Shows musicais desta quinta-feira

publicidade

A quinta-feira será de belas atrações musicais no Estado. As apresentações do Roupa Nova serão hoje e amanhã, 21h, no Auditório Araújo Vianna. Prestes a completar 40 anos de estrada, a trajetória da banda se confunde com a história da própria música brasileira. O Roupa Nova é a única banda com a mesma formação desde o início, sem ter sequer sofrido alteração. A única baixa foi a do vocalista Paulinho, que morreu neste ano. Em 2018, Cleberson, Feghali, Nando, Serginho, Paulinho e Kiko lançaram o projeto “As Novas do Roupa”, com 10 canções inéditas, que estão sendo divulgadas ao longo dos meses nas plataformas digitais. “Queda de Braço”, “Luzes de Emergência”, “Seja Bem-Vindo” e “Destino o Casualidad” foram as primeiras divulgadas. Ingressos através da plataforma sympla.com.br.

O Natal das Breguetes abre as apresentações deste final de semana no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Além de releituras de canções natalinas, Adriana Deffenti e Alexandra Scotti relembram alguns dos jingles e das canções bregas que marcaram os anos 1980, como “Escrito nas Estrelas”, imortalizada na voz de Tetê Espíndola, e “Muito Estranho”, de Dalto, além de clássicos de Wando, do Roupa Nova e até do grupo Dominó.

O "Ocidente Acústico" de hoje apresenta Os the Darma Lóvers, às 21h, no Ocidente (João Telles esq. Osvaldo Aranha).

No Interior do Estado, também haverá opções. O 3˚ Festival de Música de Nova Prata ocorre de hoje ao dia 12 de dezembro em formato híbrido. O evento gratuito receberá, na Praça da Bandeira Yangos, Fernando do Ó e Zé Montenegro, Lúcio Yanel, Garra e Alma, Thayan Martins Quarteto e Felipe Karam Quarteto.

Para promover a fusão musical de um grupo local e de um artista convidado, o Sesc Santa Rosa promove hoje um show com a Orquestra de Violões Santa Rosa e Os Fagundes. A apresentação será às 20h, no Centro Cívico e Cultural Antônio Carlos Borges (Rua Buenos Aires, 945), em Santa Rosa. Ingressos no Sesc Santa Rosa.