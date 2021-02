Shows online celebram os 110 anos da Escola Técnica de Agricultura de Viamão

publicidade

Uma programação musical com nomes representativos da cultura gaúcha foi a maneira escolhida para celebrar os 110 anos da Escola Técnica de Agricultura (ETA) de Viamão, uma das mais expressivas organizações de ensino técnico do Rio Grande do Sul. Pensada inicialmente para ser em formato de festival, em dois dias de shows abertos ao público, a comemoração teve que ser adaptada, em função da pandemia.

Em vez de um evento presencial, as apresentações foram todas gravadas e agora os shows inéditos estão disponíveis ao público pelo site http://etaculturas.com.br. Na programação estão os artistas: Renato Borghetti, Elton Sandanha, Os Serranos, Jairo Terra, José Estivalet e Jadir Oliveira Filho, Do Pampa a Amazônia, Gerações e Stand-Up Bagual do Gaudêncio.

A iniciativa faz parte do projeto ETA - Território de Culturas Campeiras, viabilizado por meio do Pró-Cultura RS LIC, da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.