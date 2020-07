Silvia Machete chega com inéditas e Tim Maia

publicidade

O novo trabalho da cantora e compositora Silvia Machete, “Rhonda”, está disponível a partir desta sexta-feira nas plataformas digitais. Neste álbum, Silvia reúne temas inéditos que foram compostos e gravados em inglês. A única exceção vem com a música “With no one Else Around”, do saudoso Tim Maia, lançada por ele em 1978.

Versátil, Silvia também é responsável, ao lado do talensoso instrumentista, produtor e arranjador Alberto Continentino, por grande parte das composições do álbum, lançado pela Biscoito Fino. Seis anos depois do último lançamento autoral e, embalada por sua mudança de endereço, do Rio de Janeiro para São Paulo, traz no novo trabalho algumas parcerias. Duas com o músico de São Paulo Emerson Villani, uma com o norte-americano Nick Jones (um dos produtores e roteirista das séries “Orange is the new black” e “Glow”), uma música do compositor de Fortaleza Rafael Torres.

O balançado groove marca este quarto álbum da artista, intimista e pessoal, gravado no estúdio Buena Família com a produção de Alberto Continentino e Lalo Brusco, participam os músicos Vitor Cabral (bateria), Chicão (teclado) e Guilherme Monteiro (guitarra), além do tecladista e amigo de Nova Iorque Jason Lindner (um dos principais nomes por trás da sonoridade do aclamado disco “Blackstar”, de David Bowie de 2016).

A fluência no inglês, fruto de anos morando fora do Brasil, acompanha ainda a mudança do sobrenome Machado para o “mais internacional” Machete. Silvia passou por Londres, Paris (estudou na Sorbonne), Nova Iorque, Melbourne (onde atuou com a célebre trupe australiana Circus Oz). Cantou e atuou nas ruas ganhando espaço, depois disso, em mais de 30 países por onde passou, se apresentando em teatros e festivais de artes. Teve temporadas na Broadway, músicas em novelas, prêmio da APCA como Melhor Show do Ano, parcerias com Eduardo Dussek, Simone Mazzer e Erasmo Carlos, além de CDs (“Bomb of love - Música Safada Para Corações Românticos”, 2006; “Extravaganza”, 2012; e “Souvenir”, 2014) e DVDs (“Extravaganza”, 2012; e “Dussek veste Machete”, 2016). Suas referências vão de Carmen Miranda a Lady Gaga.