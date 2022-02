Simone lança o single inédito ‘Haja Terapia’

publicidade

Referência da Música popular brasileira, a cantora Simone lança o single “Haja Terapia”, de Juliano Holanda, na próxima sexta-feira, dia 18 de fevereiro, nas plataformas de música. A novidade antecipa o primeiro álbum em nove anos da artista, com previsão para este ano de 2022.

Com a chegada da pandemia em 2020, Simone não ficou indiferente à situação de isolamento social pela qual todos estavam passando. Ela promoveu no final das tardes de domingo, lives gratuitas com seu repertório. Foram 37 lives realizadas em redes sociais, com interatividade de seus fãs.

O último álbum de Simone é “É Melhor Ser”, de 2013, pela Biscoito Fino.