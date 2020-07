“Sino's Day” promove concerto das torres da Catedral de Pedra

publicidade

A Catedral de Pedra em Canela será o cenário do primeiro “Sino's Day”, concerto beneficente que ocorre neste sábado (25 de julho), a partir das 16h, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Instagram do evento. Concebido e organizado por um grupo de voluntários, irá arrecadar fundos e doações para a Associação Casa Lar de Canela, que abriga crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e risco. Também visa enviar para todo Brasil uma mensagem de fé e otimismo, em tempos de pandemia, direto de um dos cartões postais mais fotografados da serra gaúcha e do Brasil, símbolo de resistência e religiosidade. Em caso de chuva a atração será adiada para amanhã (domingo), no mesmo horário.

Com o slogan: “Nunca pergunte por quem os sinos dobram; eles dobram por ti” (John Donne), o pano de fundo será o Museu Sinos da Catedral. O local, que promove um passeio pela história da Igreja, desde sua construção até os dias atuais, possui como ponto alto a visitação com o acesso às torres, onde um carrilhão, com 12 sinos em bronze de 4 toneladas, estão suspensos a uma altura de 65m.

O concerto terá como atração o tenor Evandro Martins e sua filha, a cantora-mirim Johanna Martins. “Será um chamado de alma através da música para esse novo momento em que estamos vivendo! Que a música não deixe apagar a esperança e o amor em todos nós”, destaca o cantor lírico, que promete um repertório variado, escolhido com carinho para o momento.

“Além da arrecadação que fará toda diferença para a Casa Lar, queremos dar um ‘abraço virtual’ aos milhares turistas e moradores que deixaram de visitar nossa cidade durante a pandemia. O evento irá mostrar a cidade para todo o Brasil e o mundo, também como uma forma de agradecimento”, conta a idealizadora do projeto Rozangela Allves. "O contexto de saúde pública nacional exige gente repense nossas práticas, medidas de segurança, reinventando a rotina e precisando ainda mais de doações para que possamos garantir o atendimento de qualidade e segurança para as crianças e adolescentes institucionalizadas que permanecem 24h na instituição", destaca a responsável pela Casa Lar, Rosane Pretto Terra.