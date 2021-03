"Snyder Cut", nova versão de "Liga da Justiça", já está disponível para aluguel digital

publicidade

Foi lançado hoje pela HBO Max o “Snyder Cut”, nova versão de “Liga da Justiça" dirigida por Zack Snyder, cineasta responsável pela criação da franquia. O filme está disponível para aluguel digital no Brasil nas plataformas Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr. A locação só poderá ser feita até 7 de abril. Depois disso, o filme passará a ser exclusividade do catálogo do streaming HBO Max, que deve chegar ao Brasil em junho

Com duração de quatro horas, “Snyder Cut” já chegou derrubando o serviço de streaming nos Estados Unidos. Cerca de 127 interrupções foram relatadas desde as 5h da manhã, segundo a Downdetector. O longa tão aguardado foi resultado de uma reivindicação dos fãs da saga de heróis, que insistiram pela versão original depois que Snyder deixou o projeto. A versão de Zack Snyder ganhou 74% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, site que compila avaliações.

Assista ao trailer da nova versão de "Liga da Justiça"