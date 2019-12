Som na Concha encerra hoje residência no Multipalco

publicidade

A quarta-feira será de selar com chave de ouro o Projeto Concha, residência artística que durante oito meses reuniu 15 artistas locais para integrarem as atividades sob orientação da artista Isabel Nogueira e produção de Alice Castiel. A apresentação será às 20h na Concha Acústica do Multipalco Eva Sopher do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). As atividades do projeto em 2019 contaram com o patrocínio do Natura Musical.

No projeto, a cada 15 dias a turma de 15 artistas participava de atividades com convidadas de diversas áreas. O objetivo do Som na Concha é apresentar um pouco do que foi esse processo para todas elas. A turma formada pelas musicistas Aline Araújo, Ana Paula Posada, Andressa Ferreira, Bartira Marques, Carina Levitan, Clarissa Ferreira, Giovanna Mottini, Gutcha Ramil, Jordana Henriques, Kaya Rodrigues, Mariana Martinez, Nina Fola, Nina Nicolaiewsky, Rita Zart e Thays Prado, frequentou encontros e trabalhou em linguagens musicais, experimentações e composições além de atividades individuais e em grupo que as ajudaram a encontrar novos caminhos para o seus projetos na música.

Também receberam as convidadas Juçara Marçal, Alessandra Leão, Léa Freire, Winnie Bueno, Mestra Martinha do Coco, Angélica Freitas e Bárbara Santos para atividades complementares como expressão corporal, poética, questões sobre feminismo negro além de vivências e trocas de experiência.

O show especial e único que encerra a programação 2019, apresentará composições e arranjos individuais e coletivos desenvolvidos ao longo do processo da residência e arranjados para o espetáculo. O Projeto Concha foi selecionado pelo Natura Musical por meio do edital 2018 com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura – Pró-Cultura RS – Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Estado do Rio Grande do Sul.