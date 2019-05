"Sonic" é adiado para 2020 após críticas do visual do personagem

publicidade

A versão live-action de "Sonic" terá seu lançamento adiado, confirmou nesta sexta-feira o diretor do filme, Jeff Fowler. Anteriormente programado para 8 de novembro deste ano, a produção deverá estrear somente em 14 de fevereiro de 2020 nos Estados Unidos - a nova data brasileira ainda não foi confirmada.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 de maio de 2019

"Levando um pouco mais de tempo para fazer o Sonic da maneira correta", diz a mensagem do diretor no Twitter.

A notícia chega depois de críticas ao visual do ouriço, apontadas pelo público após a divulgação do primeiro trailer. Atendendo aos pedidos dos fãs, Fowler já havia revelado que o personagem terá alterações em características físicas, porém ainda não se sabe ao certo quais serão as mudanças.

"Sonic - O Filme" irá acompanhar o ouriço azul com super velocidade que luta contra o Dr. Robotnik, um cientista que quer destruir o meio ambiente para a construção de fábricas modernas. No elenco estão confirmados James Marsden e Tika Sumpter, além de Jim Carrey interpretando o vilão.