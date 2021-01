Sophie, cantora escocesa, morre aos 34 anos

publicidade

A cantora, produtora e DJ escocesa Sophie, de 34 anos, morreu na madrugada deste sábado (30). De acordo com a Future Classic, empresa que agenciava sua carreira, a morte se deu por volta das 4h, após a artista escalar um ponto alto da cidade de Atenas, na Grécia, onde vivia, para apreciar a lua cheia. Sophie escorregou e caiu.

"Tragicamente, nossa linda Sophie faleceu nesta manhã após um terrível acidente. Leal a sua espiritualidade, ela escalou para ver a lua cheia e, acidentalmente, escorregou e caiu. Ela sempre estará aqui entre nós. Sua família agradece a todos pelo amor, suporte e privacidade nesse momento devastador", informou a Future Classic, em comunicado publicado nas redes sociais.

Sophie foi referência na música eletrônica e tem em seu currículo parcerias com grandes nomes da música, como Madonna e Nicki Minaj. Também foi indicada ao Grammy de Melhor Álbum de Dance e Eletrônica em 2019, pelo disco de estreia "Oil of Every Pearl's Un-Insides", se tornando a primeira artista transgênero a ter uma indicação na maior premiação da música.