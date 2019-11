Sorriso Maroto volta a Porto Alegre com show "Ao Cubo, Ao Vivo, Em Cores"

publicidade

A banda Sorriso Maroto volta a Porto Alegre neste sábado, às 22h, no WA Eventos (rua Beirute, 45, Navegantes) com o show "Ao Cubo, Ao Vivo, Em Cores". Os ingressos estão à venda no site Sympla nos valores de R$ 170 (Mezanino), R$ 100 (inteiro), R$ 80 (promocional) e R$ 50 (meia-entrada).

No repertório do show, o grupo mistura algumas das 11 músicas do novo projeto como "Escondido dos Seus Pais", "Me Arrependi", "Reprise", "50 Vezes" e "Outros Ideais", com os clássicos e sucessos da banda, entre eles "Dependente", "Assim Você Mata o Papai", "1 Metro e 65", "Guerra Fria" e "Futuro Prometido".

"Queremos levar toda a sensação do que foi a gravação em forma de música e mostrar a versatilidade do repertório do Sorriso Maroto", contou Bruno Cardoso.

A apresentação faz parte do projeto audiovisual "Sorriso Maroto Ao Cubo, Ao Vivo, Em Cores" gravado no começo do ano no Rio de Janeiro. Em um cenário em formato de cubo com painéis de luzes coloridas, o grupo, posicionado ao centro sob um pequeno palco quadrado, se apresentou para uma plateia de 300 fãs – tudo isso registrado por aparelhos celulares que transitavam pelo cenário.

Sorriso Maroto é formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sérgio Jr (violão e vocal), Vinicius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão).